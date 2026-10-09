Mendoza creó una dirección provincial para financiar proyectos del sector agroindustrial

Para lograr un impacto rápido en el sector, la dirección articulará acciones de forma directa con bancos, organismos públicos y entidades fiduciarias. Esta coordinación permitirá poner en marcha esquemas de asistencia financiera más ágiles, que incluirán la bonificación de tasas de interés y la definición de montos, plazos y garantías adaptados a las necesidades reales de cada rubro.

Técnicos del Ministerio brindarán asistencia personalizada a los productores para la armaduría y presentación de las carpetas crediticias.

Asesoramiento técnico y control de los fondos públicos

Uno de los ejes principales de la flamante dependencia será el acompañamiento directo a los productores. Los equipos técnicos ofrecerán asistencia personalizada para la formulación y presentación de carpetas de crédito, buscando que las pequeñas y medianas empresas agroindustriales puedan cumplir con los requisitos formales sin demoras burocráticas.