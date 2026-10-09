Mendoza creó una dirección provincial para financiar proyectos del sector agroindustrial

El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso para apuntalar la actividad económica provincial con la creación de la Dirección de Financiamiento Productivo. El nuevo organismo, ubicado bajo la órbita del Ministerio de Producción, tendrá como meta centralizar el apoyo crediticio al sector agroindustrial y empresarial de la provincia, facilitando el desarrollo de proyectos de inversión privada, capital de trabajo y la prefinanciación de exportaciones.
Para lograr un impacto rápido en el sector, la dirección articulará acciones de forma directa con bancos, organismos públicos y entidades fiduciarias. Esta coordinación permitirá poner en marcha esquemas de asistencia financiera más ágiles, que incluirán la bonificación de tasas de interés y la definición de montos, plazos y garantías adaptados a las necesidades reales de cada rubro.
Asesoramiento técnico y control de los fondos públicos
Uno de los ejes principales de la flamante dependencia será el acompañamiento directo a los productores. Los equipos técnicos ofrecerán asistencia personalizada para la formulación y presentación de carpetas de crédito, buscando que las pequeñas y medianas empresas agroindustriales puedan cumplir con los requisitos formales sin demoras burocráticas.
A su vez, el organismo tendrá a su cargo la evaluación de factibilidad financiera de cada proyecto y la autorización final de los desembolsos. Una vez entregados los préstamos, la dirección realizará un monitoreo constante sobre el cumplimiento de las metas y el recupero de las cuotas, garantizando el uso eficiente de los recursos y midiendo el impacto económico real de las inversiones en el territorio mendocino.
En pocas palabras
- Financiamiento Productivo: se creó una nueva dirección provincial para apoyar al sector agroindustrial y empresarial.
- Objetivo principal: otorgar líneas de crédito, subsidios de tasa y asesoramiento personalizado a productores y empresas.
- Articulación estratégica: coordinación directa con bancos y organismos públicos para agilizar la asistencia financiera.