El gobierno nacional confirmó un avance histórico para la agroindustria local: la reapertura del mercado de Japón para la carne vacuna proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación. La medida, informada en la gira oficial de las autoridades nacionales por Francia, pone fin a 20 años de restricciones sanitarias y habilita las exportaciones desde Argentina.
Japón vuelve a importar carne vacuna argentina después de 20 años
Tras dos décadas de negociaciones, el país asiático habilitó el ingreso de cortes bovinos nacionales provenientes de la zona con vacunación. El acuerdo representa una apertura estratégica hacia un destino que importa 500.000 toneladas anuales por más de 3.000 millones de dólares
El acuerdo es el resultado de un trabajo técnico y comercial coordinado entre el Ministerio de Economía, la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Senasa y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), quienes llevaron adelante diversas misiones oficiales a Tokio para concretar la reapertura.
Japón, un mercado de alto valor estratégico
Japón se posiciona en la actualidad como uno de los principales importadores mundiales de proteínas animales y, a su vez, como uno de los destinos con mayor nivel de exigencia sanitaria y de calidad.
Anualmente, la nación asiática adquiere alrededor de 500.000 toneladas de carne fresca y congelada, lo que representa un volumen de negocios que supera los 3.100 millones de dólares.
Hasta este anuncio, el ingreso de productos cárnicos argentinos a suelo nipón estaba fuertemente limitado. Desde el 2018, las autoridades japonesas solo permitían la importación de carne bovina proveniente de la Patagonia, región reconocida internacionalmente como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, pero cuya representatividad en el volumen comercial exportador del país es sumamente baja.
El aval técnico para la carne vacuna y los próximos pasos
El proceso de destrabe de las negociaciones tuvo un punto de inflexión técnico en febrero de 2026. En esa fecha, el Comité de Sanidad Animal de Japón emitió una evaluación concluyendo que el riesgo de introducción del virus mediante la importación de carne bovina deshuesada proveniente del norte argentino resultaría extremadamente bajo si se aplicaban las medidas sanitarias correspondientes.
Con los requisitos sanitarios generales ya acordados entre ambas naciones, la apertura plena del mercado requiere ahora de una última instancia operativa.
El inicio efectivo de los embarques desde la nueva zona incorporada comenzará una vez que se complete la visita de auditoría presencial. Las autoridades sanitarias japonesas tienen programado inspeccionar próximamente el sistema productivo nacional con el objetivo de evaluar y habilitar formalmente a los establecimientos frigoríficos interesados en operar comercialmente con Tokio.