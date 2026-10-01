Japón vuelve a importar carne vacuna argentina después de 20 años

Anualmente, la nación asiática adquiere alrededor de 500.000 toneladas de carne fresca y congelada, lo que representa un volumen de negocios que supera los 3.100 millones de dólares.

Hasta este anuncio, el ingreso de productos cárnicos argentinos a suelo nipón estaba fuertemente limitado. Desde el 2018, las autoridades japonesas solo permitían la importación de carne bovina proveniente de la Patagonia, región reconocida internacionalmente como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, pero cuya representatividad en el volumen comercial exportador del país es sumamente baja.

El aval técnico para la carne vacuna y los próximos pasos

El proceso de destrabe de las negociaciones tuvo un punto de inflexión técnico en febrero de 2026. En esa fecha, el Comité de Sanidad Animal de Japón emitió una evaluación concluyendo que el riesgo de introducción del virus mediante la importación de carne bovina deshuesada proveniente del norte argentino resultaría extremadamente bajo si se aplicaban las medidas sanitarias correspondientes.

Con los requisitos sanitarios generales ya acordados entre ambas naciones, la apertura plena del mercado requiere ahora de una última instancia operativa.

El inicio efectivo de los embarques desde la nueva zona incorporada comenzará una vez que se complete la visita de auditoría presencial. Las autoridades sanitarias japonesas tienen programado inspeccionar próximamente el sistema productivo nacional con el objetivo de evaluar y habilitar formalmente a los establecimientos frigoríficos interesados en operar comercialmente con Tokio.