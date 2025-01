Abrieron una investigación contra las policías que custodiaban al preso que se autopercibió mujer y se fugó

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró que la chica estaba golpeada, pero el hombre ya no se encontraba en el domicilio. Lo buscaron por la zona y lo hallaron en una plaza cercana.

En ese momento, se lo alojó en los calabozos de la Comisaría 6°, en el barrio Cano, que es la que corresponde al domicilio de la Favorita. Sin embargo, en el transcurso de la semana Luquez Monges aseguró que se autopercibía mujer y que debía ser llevado a un lugar en el que no hubiera varones presos.

La Justicia accedió, ya que hay una legislación nacional que indica que se debe respetar la autopercepción de género. Para esto se labró un acta y se pidió un testigo.

El preso "autopercibido mujer" logró ser alojado en la Comisaría 4°. En este lugar, el sábado 17 de enero dijo que quería ir al baño. cuando regresó a la celda sucedió la fuga, en la que -según información que se ha podido obtener del caso- no hubo ningún tipo de forcejeo: el preso aprovechó un descuido de las custodias.

Esto es lo que la IGS trata de determinar, de qué manera sucedió la fuga y si hubo un arreglo o no con las policías que estaban a cargo.

Luego de pasar algunos días prófugo, el sujeto se entregó nuevamente a la Justicia.

Cómo es el proceso de investigación de las mujeres policías

La investigación que realiza la IGS es puntualmente acerca del accionar del personal policial y penitenciario. Es decir, no interviene en ninguna de las demás etapas ni decisiones judiciales.

Lo que hará la IGS es estudiar en detalle cómo ocurrió la fuga. Si hubo en algún momento un candado que quedó abierto, por ejemplo, y cómo fueron los movimientos que Luquez Monges realizó para escaparse.

En esta situación en particular, las mujeres policías no fueron pasadas a disponibilidad, es decir que continúan en su lugar de trabajo. En contraste, ha habido casos de manifiesto dolo o delito grave en la que los o las policías son separadas de su cargo hasta que se determine lo sucedido. En esta situación, esto no ocurrió porque se trató de una fuga en la que puede no haber existido una intención explícita de ayudar al preso.

Por último, Puertas manifestó que en febrero, las agentes serán llamadas a declarar y allí podrán presentar pruebas y eventualmente representantes legales para explicar cómo fue la situación.