El mercado de las viviendas móviles encontró un exponente de gran nivel en este modelo de estilo industrial. Esta tiny house destaca por una estética que combina texturas ricas y una paleta de colores profundos. A diferencia de las construcciones minimalistas blancas, este hogar utiliza tonos chocolate, grises y azules oscuros. El uso de materiales como el cuero y la madera oscura otorga una personalidad masculina y elegante.
Vista panorámica y un dormitorio de lujo: la tiny house perfecta para relajarse
Esta pequeña tiny house de estilo industrial ofrece vistas increíbles, un altillo sofisticado y terminaciones modernas para disfrutar del descanso
La estructura exterior combina madera clásica con acabados metálicos que resaltan su silueta moderna. Las ventanas de gran tamaño permiten una conexión constante con el entorno natural. El diseño interior aprovecha cada rincón con muebles a medida y una iluminación LED integrada que resalta los paneles de las paredes. Esta casa rodante funciona como una exhibición de artesanía y arquitectura avanzada para espacios reducidos.
Una tiny house pensada para descansar
La planta baja presenta una distribución fluida que conecta la sala de estar con la cocina. Puertas corredizas de vidrio dan la bienvenida a un salón acogedor equipado con un sofá de cuero y una estufa de leña delgada. La cocina incorpora una barra de desayuno típica del estilo australiano, optimizando el área disponible. Esta vivienda demuestra que es posible vivir con comodidad y electrodomésticos de tamaño completo en pocos metros cuadrados.
El dormitorio principal se sitúa en el altillo y representa el mayor atractivo del inmueble. Se accede mediante una escalera firme que esconde espacios de almacenamiento. Una ventana de esquina poco común crea una visión panorámica que inunda la habitación de luz natural. Este cuarto cuenta además con una claraboya sobre la cama, permitiendo observar el cielo nocturno desde la comodidad del colchón.
Características principales
- Estética industrial con acabados en tonos chocolate y azul oscuro.
- Dormitorio en altillo con ventanal esquinero y claraboya superior.
- Cocina equipada con barra de desayuno y muebles de alta calidad.
- Sala de estar con estufa de leña y almacenamiento de troncos integrado.
- Estructura montada sobre un remolque apto para traslados de larga distancia.
- Iluminación decorativa mediante tiras LED y ventiladores de diseño.