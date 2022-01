Del escrache no se vuelve, dicen. Nicolás S. lo podría decir claramente ya que su pareja decidió suspender la boda después de que el hombre no apareciera tras salir, al parecer, con sus amigos. Cansada, la que era su prometida, decidió que no habrá casamiento y se lo comunicó a él y a todo el pueblo, mediante un cartel colgado en una plaza.