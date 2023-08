Video viral: un humorista mendocino ridiculizó a Got talent en TikTok y Lizy Tagliani le contestó

El humorista, en un falso diálogo con la mesa de Got Talent, advirtió que su talento es "tomar mates de un solo sorbo". Luego pasó a demostrar que su talento no era mentira. Y se tomó no uno, sino dos mates de un solo sorbo.

Embed

Las reacciones exageradas -gracias a la magia de la edición- de los integrantes del jurado son desopilantes. Florencia Peña, a punto de llorar le dice "me recontra llegó". La Joaqui se emocionó hasta las lágrimas. Abel Pintos se secó los ojos, visiblemente emocionado y Emir Abdul fue muy claro al decir: "In-cre-í-ble".

El video, además de superar el medio millón de reproducciones, logró 63.000 likes, que lo guardaran más de 3.800 personas y comentaran más de 600 personas.

El comentario más destacado fue el de Lizy Tagliani, la conductora del programa, quien dijo: "Fue hermoso ... la rompiste de verdad q es inevitable emocionarme gracias por traer tu talento jaaaa".

►TE PUEDE INTERESAR: Georgina Barbarossa abandona La Peña de Morfi, ¿quién la reemplaza?

Obviamente Tagliani se tomó con muy buen humor el video del humorista mendocino y le siguió el juego.

El creador del video contestó: "Te amo Lizy", al tiempo que los demás seguidores no paraban de bancar y tirarle buena onda a Marengo, el artista mendocino, por su ocurrente exitoso video de TikTok.