En el primero de los videos se la ve a la joven caminar hasta su casa. En el piso sentado hay un hombre mayor que recién la ve cuando la tiene a unos diez o quince metros. El hombre se levanta inmediatamente y recorre la distancia en milésimas de segundos. No lo puede creer, llora en el camino. Es su papá que no deja de lagrimear en ningún momento. No lo puede creer. "Un año y tres meses sin vernos, viaje de sorpresa para este reencuentro y así reaccionó mi papá", dijo la joven, que publicó los videos en Tik Tok.