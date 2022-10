Tiene 70 años y es furor en Onlyfans: "Soy una rareza, lo sé"

Tiene 70 años y es furor en OnlyFans.jpg Michelle Hardenbrook no tiene tapujos en OnlyFans.

La señora de 70 años es furor en la conocida plataforma Only Fans, donde muestra fotos desplegando su gran sensualidad y gana cada vez más seguidores y dólares. Sin embargo su hija no quiere saber nada con lo que hace Michelle y, por el momento, ha cortado la relación con su madre.

Michelle luchó durante mucho tiempo para criar a sus hijos y pasó la mayor parte de su vida siendo pobre, pero en el año 2020, pandemia mediante, consiguió tan solo en el primer mes de trabajar en only fans 30 mil dólares.

Tiene 70 años y la rompe en OnlyFans.jpg Michelle Hardenbrook sube fotos a OnlyFans y, según ella, funcionan muy bien.

Michelle recauda mes a mes una gran cifra de dólares, ya que se exhibe en una de las plataformas con mayor crecimiento en el último tiempo en contenido para adultos.

Onlyfans ha generado mucho empleo para personas en todo este mundo moderno, ya que antes era algo impensado el hecho de poder ganar dinero mostrando fotografías. Es por eso que muchos usuarios adoptaron esta alternativa con la cuál generan ingresos. económicos.

Michelle cuenta que su nuevo trabajo la hace realmente feliz y le trajo una gran cantidad de libertades, principalmente porque se convirtió en su propia jefa y es ella quien decide cuándo y cuánto trabaja, además que le gusta tener relación cercana con sus seguidores. Pero todo esto a su hija no le parece adecuado, y es por eso que ya no le habla.

Con 70 años triunfa en OnlyFans.jpg Michelle Hardenbrook sin prejuicios en OnlyFans.

Michelle contó en la entrevista con el medio británico lo siguiente: “Tengo una gran sensación de éxito, pero la parte triste para mí es que no puedo contarles a las personas que conozco y amo sobre mi éxito porque estaría mal visto. Mi familia no me ha hablado en años. Si les dijera esto, reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’”.

Además ella misma se considero una rareza: “Soy una rareza y lo sé. No hay muchas mujeres mayores de 60 años que hagan este tipo de trabajo. Hay algunas, pero si observa las categorías de edad en OnlyFans, encontrará que la mayoría de las personas tienen 20 años”.

“Estoy orgullosa de mi éxito. Siento que finalmente he encontrado aquello en lo que soy bueno. Nunca supe lo que quería ser cuando fuera grande. Cuando llegas a los 50 años y todavía no lo sabes, es muy desalentador” finalizó.