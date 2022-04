Tani Fernández cargó contra los "haters" que odian Francisco, su recién nacido hermano

"Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo, pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio", escribió en la mencionada red social.

La publicación recibió más de 19 mil "Me gusta" y tuvo más de 400 comentarios a favor y en contra.

"Con vos y tu hermano no debería ser el problema, es con tu viejo. Solamente digo que los que te atacan no discierne que no tenes nada que ver con el caos social que tu viejo nos llevó" le escribió una usuaria.

Y otra le dijo: "Aunque vivo criticando a este gobierno, jamás hablé de vos y nunca lo haría de un bebé. Les deseo a ambos una vida amorosa, lejos del odio y la rosca política y que este amor de hermanos siga profundizándose".

Francisco nació durante las primeras horas del lunes, por cesárea tal y como lo informó la Unidad Médica Presidencial.

Tani Fernández fue uno de los primeros en recibir el DNI no binario

Tani Fernández Luchetti, antes se llamaba Estanislao, recibió en agosto de 2021 su DNI no binario, personas que no se reconocen con el género femenino ni masculino. (Ver más).