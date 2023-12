Para poder solucionar este acertijo visual, es necesario estar muy atento y lograr hallar la pelota escondida en medio de la arena, la gente, el agua, las sombrillas, etc. Si no lo podés encontrar en menos de 7 segundos, no podrás ser considerado un genio de los retos virales.

Acertijo visual: sólo un genio con vista de HALCÓN puede encontrar la pelota

acertijo-visual1.jpg

Solución del acertijo visual: acá está oculta la pelota

¿Te cansaste de buscar? No des más vueltas. Acá te indicamos dónde está escondida la pelota en este difícil acertijo visual.

La pelota está situada debajo de una sombrilla, en la parte izquierda y al medio de la imagen de la playa.

acertijo-visual.jpg

Qué es un acertijo visual

Un acertijo visual es un juego donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición de cada persona. Estamos frente a una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Qué es un reto visual

Un reto viral es una alternativa de entretenimiento para usuarios que navegan en las redes sociales y tienen tiempo libre. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no.