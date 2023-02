Siempre vos: jugaban al UNO en familia y terminó de la peor manera

►TE PUEDE INTERESAR: Se le declaró a su enamorada pero recibió una respuesta que nadie esperaba



En las imágenes que llegaron a recolectar cerca de 70 mil "me gusta" en Tiktok, se puede ver a la adolescente tirada para atrás en su silla, como vencida por la situación, y es que mientras jugaba al UNO con su familia, todo apunta a que no le salía una jugada. Poco a poco, una mezcla de suerte con una pizca de maldad y complot de la familia, fueron llevando a que la joven fuese cargando un enojo que la terminó haciendo viral.

"Siempre vos" le gritó a su hermana, mientras golpeaba con la mano la mesa y empezaba a sacar con una bronca enorme desde el mazo. Las risas de la familia no pasaban desapercibidas, pero la chica que se hizo viral en Tiktok jugando al UNO, estaba tan sesgada por su ira, que no entendía que había un complot que solo buscaba sacarla más de sí: "Ahora mamá me tira un +4, me caga la vida y pierdo yo".

En la caja de comentarios del video viral de Tiktok, cientos de usuarios aprovecharon para bancar a la pequeña jugando al UNO, porque varios comprendieron la bronca y enojo que genera ese tipo de situaciones donde sos "víctima" de los demás jugadores. Otros en cambio, empezaron a discutir por las reglas.