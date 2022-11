►TE PUEDE INTERESAR: Video: un loro "asaltó" a un periodista al aire

Nadie se espera un diseño poco agradable visualmente. El protagonista publicó la imagen en su cuenta personal "oso_tramposo", donde se puede observar una torta apoyada sobre una mesa. Aunque se supone que la temática es de Lisa Simpson, la ilustración no está muy bien lograda.

En los comentarios del tuit, los usuarios aprovecharon para bromear respecto a cómo se ve. Además, sumaron memes de la serie animada de comedia, para hacer aún más graciosa la secuencia con referencias de Los Simpson.

Cómo se ve la torta de Lisa Simpson que el usuario publicó en Twitter

Sobre un fondo celeste y blanco que parece simular un cielo, Lisa está de brazos cruzados con su característico collar de perlas. Sin embargo, su rostro parece más el de Homero, su padre, que el de ella.

No le hicieron las pestañas, pero le agregaron una boca con barba y una particular expresión facial que identifica más a Homero. Como decoración, la torta tiene a un costado una fruta que parece ser una frutilla. "No soy un pastel, soy un monstruo", escribió el autor.

torta.jpg ¿Qué le mandaron? Pidió una torta de Lisa Simpson y le mandaron algo desastroso.

Esta frase hace referencia al capítulo 10 de la temporada 5 de Los Simpson, llamado "Springfield próspero, o el problema del juego". En él, Lisa utiliza un traje inspirado en el estado de Florida que le realiza su padre, y el motivo es que debía disfrazarse para participar de un "desfile geográfico" en el colegio.

Su madre, Marge, no estaba para ayudarla, por lo que Homero toma ese lugar. Sin embargo, como lo realizó de forma apurada, el disfraz no quedó con la forma de Florida, por lo que Lisa expresó: "No soy un estado, soy un monstruo".

En el capítulo, la secuencia termina con que ella se pone a llorar por el aspecto del traje y se va corriendo. A Homero, por su parte, se le llenan los ojos de lágrimas por no ver feliz a su hija. Aun así, Lisa se presenta en el concurso y recibe un premio especial por "obviamente" no haber "recibido ayuda de sus padres".