La joven en cuestión se llama Adelina (@adeliinadyz), y decidió hacerse su primer tatuaje. El motivo elegido fue una mariposa, e incluso le llevó al tatuador una fotografía de lo que ella quería: dos mariposas pequeñas detrás de la oreja (como se ve en la primera imagen, la cual fue acompañada en el video con la leyenda "Esto es lo que quería").

Sin embargo, todo cambió para la joven cuando el tatuador le dijo que aprovecharía la situación para probar una nueva técnica que había estado estudiando, pero que no había podido poner en práctica hasta el momento. Cuando Adelina llegó a su casa y revisó cómo estaba el tatuaje, se llevó una sorpresa, ya que el resultado final no era lo que esperaba. Es por ello que Adelina decidió realizar un video de TikTok, y los comentarios junto con las las miles de reacciones no tardaron en llegar.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok con el video?

"¿Pagaste por eso?”, "Pobre de ti”,"Pareciera que está manchado, lo siento mucho”, “Se supone que son mariposas pero yo veo dos manchones negros”, “Te abrazo virtualmente”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios de dicha red social le dejaron a Adelina.

El video de Adelina cosecha más de 30 mil reproducciones y cientos de interacciones. Sin dudas este caso ahora se puede sumar a la lista de videos virales de jóvenes que han tenido que enfrentarse a malas experiencias al realizarse su primer tatuaje.

