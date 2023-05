Perdió la ropa interior en la casa de su amante y pasó un papelón

"¿En qué cabeza cabe irse sin tu bombacha, hermana?", dijo Tatiana mientras se reía de la situación. Explicó que el problema comenzó cuando su amiga se despertó al día siguiente y no encontró su bombacha. En lugar de buscarla, como haría una persona normal, decidió que sería mejor irse sin ella y rezar para que él no la encontrara.

Viral TIkTOk.jpg La tiktoker que contó esta historia que se volvió viral.

Tatiana mencionó que su amiga y el chico ya se conocían y tenían cierto grado de confianza, por lo que continuaron viéndose a pesar de este pequeño percance. Cuando él le habló para volver a encontrarse, ella lo invitó a su casa. Sin embargo, el horror y la vergüenza comenzaron cuando el chico llegó y le entregó una bolsita.

"No pensé que ahí estaría mi bombacha, sino que me trajo algo, bueno, no", dijo Tatiana. "Él le dijo 'tomá, te olvidaste esto', y ella respondió 'uh, bueno gracias' sin mirar la bolsa. Fue después de que el chico se fue que decidió mirarla", explicó Tatiana mientras hacía una pausa. "Un ladrillo sería más blando que eso. ¿Pueden creer que el chico puso la bombacha en la bolsa completamente arrugada?", agregó asombrada.

Las respuestas de los tiktokers fueron más sorprendentes

A pesar de que Tatiana creyó que “a nadie le podía haber pasado algo peor, sus seguidoras la sorprendieron y superaron cualquier tipo de expectativas. “Yo dejé una con una toallita. No hay nada más que decir”, “Yo me dejé una en la casa de mi ex y la mamá me la lavo ????”, “a mi me paso que me la olvidé, porque me bañé en su casa, y la uso la hermana lo peor me di cuenta por que subió a su insta una foto con mi bombacha”, fueron algunos de los comentarios desopilantes que recolecto el posteo.

En la publicación aseguraron que la pareja sigue junta.