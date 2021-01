"Nunca hay que pedir café o té en un avión", el consejo de una azafata que se volvió viral

Explica por qué no debemos pedir nunca agua (salvo embotellada), café o té en un avión.

Ella dice que el agua que se utiliza para preparar estas bebidas a bordo se almacena en un tanque como el que muestra en el video. Y según advierte, jamás se limpia a no ser que se rompa.

"Hablá con un asistente de vuelo. Rara vez bebemos té o café, vienen del mismo tanque de agua y, por lo tanto, cuando bebés ese café y té, proviene de esa agua caliente y es absolutamente repugnante", explica.

También recomendó a los padres no pedir nunca agua caliente para los biberones de los bebés.

A pesar de las dudas de los seguidores, lo cierto es que esta recomendación coincide con la que realizó otra azafata, Jamila Hardwick, en una entrevista con el ciclo televisivo "Inside Edition", en 2019.

Ella repasó todos los secretos que se esconden detrás del trabajo de las profesionales del aire y también señaló que no es bueno pedir agua, café o té por la limpieza que se realiza en los tanques de agua. "Lo que pasa con el café y el té es que los depósitos de agua casi nunca se limpian".

"Se lavan, pero no estamos seguros de si se lavan muy bien", expresó en su momento.

Flight attendant shares the products you should 'never ever' consume on a plane