Moria Casán destrozó a la mujer que la criticó en las redes por usar bikini en la playa

Moria-Casan-tuit-criticada-en-la-playa.jpg La usuaria @Solemali4 fue la que criticó el cuerpo de la Diva y, si bien borró el tuit, sigue criticando a la exvedette.

El posteo tuvo algunos comentarios que siguieron la línea de la usuaria, pero la mayoría de ellos fueron de repudio hacia aquellas palabras por tener prejuicios respecto a los cuerpos ajenos. "¿A vos qué car... te importa lo que ella se ponga encima? Ella o cualquier otra persona, sea de la edad que sea y tenga el estado físico que tenga", fue uno de los comentarios que se pudo leer en la publicación.

Otra de las que escribió en el posteo fue la One, quien le respondió: "Tapate vos, imbécil". Y posteriormente, subió en su cuenta oficial: "Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta. Aclaro que el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tattoo predilecto. Mi cesárea y la playa es la Bristol. Grasa + celulitis + cesárea =libertad".

Moria Casan tuit tras ser criticada.PNG Moria Casán no se quedó callada y se pronunció en varios tuits contra la mujer que la criticó, quien se muestra como fiel seguidora de Macri en sus redes.

"El soutien es de lencería y el bikini un Moschino autentico, no de Senegal, jasa de los 90. Thanks x mostrarme, amé la Bristol, gente anticareta. Cuando fui al mar, pisé una milanesa y orgasmeé. #Prueben", agregó fiel a su estilo.

Moria Casan tuit tras ser criticada1.PNG Moria no se detuvo y metió una batería de tuits tras ser criticada.

Moria Casán fue criticada por otra mujer: la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti también se sumó a la polémica

Por su parte, la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti también sumó un comentario: "Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida. Gracias @Moria_Casan por tu libertad. #Larevoluciondelasviejas te banca mucho".

Moria Casan tuit tras ser criticada2.PNG "La revolución es la verdadera libertad", retuiteó con cita Moria Casán a Gabriela Cerruti.

Una de las imágenes que más se viralizaron en estos días fue la de la exvedette cocinando un huevo revuelto en bikini, sin filtros, efectos, retoques ni maquillaje y con el pelo recogido.

"Acá la tengo a Moria, diva total. Es una reina, haciendo huevos revueltos. Para los que dicen: 'Hace de todo'. Sí, hace de todo mi amiga: la cama, huevos revueltos, es completita... Y hoy debuta en Brujas, encima. De no creer", relata su amiga, quien la graba en el momento. "Los esperamos, los queremos", agrega Moria, invitándolos a todos al teatro.

Tiempo después, la propia diva fue quien compartió el video y en la publicación le agregó la receta: "En bikini, cocinando huevos revueltos. Paso receta: 3 huevos, los coloco con cuidado en una vasija, le pongo sal y un toque de leche. Lo revuelvo, pongo manteca en un sartén a fuego medio, sigo revolviendo y sacó antes porque se sigue cocinando en el plato", detalló.

