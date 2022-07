Incluso, en twitter hay cuentas dedicadas especialmente a recolectar los memes de Julio Iglesias que circulan en el mundo.

Hace un tiempo, Julio Iglesias fue consultado por sus memes y respondió: "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", señaló y agrego: "No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática".

Los mejores memes de Julio Iglesias

meme julio iglesias 1.jpg

Meme julio iglesias 5.jpg

meme julio iglesias 2.jpg

meme julio iglesias 10.jpg

Meme julio iglesias 8.jpg

Meme julio iglesias 6.jpg

Meme julio iglesias 7.jpg

Meme julio iglesias 4.jpg

Meme julio iglesias 9.jpg