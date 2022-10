Le cobraron $ 1.100 por una galletita de agua con jamón y queso

►TE PUEDE INTERESAR: Por un viaje de 60 cuadras un Uber le cobró $6 millones

De acuerdo con su relato, durante la noche del sábado, él y su novia tenían planeado ir al teatro. Un rato antes, pasaron por “La Biela” y se tomaron dos cafés en jarrito y un agua sin gas. Para acompañar, pidieron dos “sándwich” de jamón y queso hechos con galletitas de agua. Lo que no se imaginaron fue lo que les iba a costar.

“Hicimos un pedido muy básico y sin mirar la carta. Claro, cuando pedí la cuenta y el mozo me dijo lo que teníamos que pagar me sorprendí. ‘¿Vos estás seguro de lo que me estás cobrando? ¿No te habrá confundido de mesa? Parece que me comí un pollo al espiedo’, le dije”, recapitula el doctor en economía.

En el desglose de la cuenta, que el hombre compartió con este medio, se distingue que el bar cobró $530 el agua mineral, $450 cada café en jarrito y $1.100 cada Traviata con jamón y queso, a la cual hacen referencia como “sándwich mixto y cocido”.

Al ser compartida en las redes sociales, muchos usuarios se indignaron con el precio. “¿Es joda no?”, escribió uno. Otra agregó: “Qué poca vergüenza servir eso y cobrar una luca. Cinco paquetes de galletitas Traviata comprás con eso, medio de jamón y un cuarto de queso. Un robo”. Un tercero sostuvo: “Esos lugares se vuelven muy trampas de turistas, esa zona de Recoleta es muy visitada por turistas extranjeros. Hay que tener cuidado porque los locales empiezan a hacer este tipo de cosas”.

►TE PUEDE INTERESAR: Le negaron los condimentos en un local de comida rápida y tomó una medida disparatada

Otros tantos, en cambio, le reprocharon no haber mirado antes la carta. “Primero hay que leer la carta, si no estás de acuerdo con el precio, no lo consumís. Yo me he ido miles de veces de restaurantes que me parecían abusivos”, apuntó el usuario @FacuPsz. “Hay algo que se llama carta, ahí aparecen los precios. No sé fijate”, escribió @NatCeoRev.