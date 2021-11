La acusaron de "devoradora de hombres casados", bajó el pasacalles y lo usó de decoración

FEZWF7-HWUAAf-HFc.jpg

Asombrada, y quizás un tanto avergonzada del episodio, la mujer le solicitó ayuda a sus compañeros de trabajo para bajar el pasacalle. Luego de treparse y desengancharlo de los árboles, la paraguaya optó por no tirarlo sino por ¡usarlo de centro de mesa!

"Tantas demostraciones de afecto que un simple gracias queda corto. Aún así, solo me queda decir: ¡Gracias totales!", publicó junto a una foto en donde se puede ver el pasacalles. La reacción generó un sinfin de respuestas, algunas apoyándola, otros criticándola, pero muchas tomándose en broma la situación.

Lorena, que según informaron medios de Paraguay es médica veterinaria del Centro Antirrábico Nacional, dijo que "no tiene nada que ocultar" y explicó: "Tengo una relación, es una realidad, esa cuestión de devoradores de hombres no es así".

"Agarrar y robar un marido me parece medio complejo, 100 kilos en mi hombro no voy a poder alzar y llevar" ironizó y continuó: "Tengo una relación libre que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho”.