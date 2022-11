"Amor, me puse a pensar de verdad si vos me comerías si fuese una papita. Creo que sí" comenzó el particular planteo de la chica que para su suerte no se filtró su nombre. Lo peor y más insólito surgió en los mensajes siguientes, cuando todo empezó a carecer de lógica, o mejor dicho, cuando careció aún más de lógica: "O sea, imagínate que yo estoy en el plato con otras 50 papas".

Por si fuera poco, la joven de pronto se exaltó y empezó a reclamar con cierto tono de enojo: "¿Cómo vas a saber cuál soy? Te vas a comer otras papas, chau nos vemos Ezequiel". Lamentablemente para todos aquellos que nos reímos de la conversación, no sabemos cuál habrá sido la reacción del chico, pero si tenemos que deducir, debe haber quedado igual de confundido que nosotros.

La publicación en la red del pajarito azul causó tanta gracia entre los usuarios que llegó a recolectar cerca de 7 mil favoritos, y muchas chicas se aprovecharon de la situación, no para reírse de la charla, sino para confesar que tranquilamente podría tratarse de ellas, mientras que los jóvenes etiquetaron a sus parejas para "escracharlas".

