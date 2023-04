Clase loca: una alumna llevó un brownie con marihuana a la escuela y media clase quedó drogada

Según informó Diario Jornada, la madre de una de las víctimas, Freda Fragala, comentó en Primera Hora por Cadena Tiempo, que cuando llegó a la escuela se encontró con su hija, de 13 años, "drogada, asustadísima, mareada y con dolor de cabeza".

brownie loco.jpg

La mujer señaló que una compañera que era de otra división, llevó una torta al aula y les convidó a la docente y a sus compañeros, que terminaron "drogados en contra de su voluntad", según denunció.

"Mi hija me cuenta que llevó un bizcochuelo y después de que lo comieron le dijo riéndose que era brownie con marihuana", relató Fragala, mientras que dijo que la maestra no aceptó la porción porque "comentó que no le cae bien el chocolate".

Según indicó la mujer, la adolescente que llevó la torta, cuando sus compañeros empezaron a descomponerse, "llamó a su padre y la retiró a escondidas de la escuela", pero indicó que, para ese entonces, más de diez alumnos, mareados, con dolores de cabeza y un malestar general, fueron internados en el hospital.

escuela bronie.jpg La escuela donde una alumna llevó un brownie con marihuana

Al enterarse de lo sucedido, Fragala y otras madres se dirigieron a la comisaría a hacer la denuncia, a la vez que pidieron que intervenga el Servicio de Protección de Derechos y la Fiscalía para esclarecer cómo pudo haber pasado.

"Como mamá exijo saber qué está pasando en esa casa que una nena de 13 años tiene acceso tanto a la marihuana como a la información de cómo preparar eso", dijo la mujer, mientras que en relación a la salud de su hija, expresó: "Hoy está mejor, con dolor de cabeza, sintiéndose culpable porque cree que es responsable de esta situación. Le dijimos que es víctima".

Por su parte, la escuela expresó que "se actuó de acuerdo con el protocolo destinado para estas situaciones, que los estudiantes se encuentran bien de salud en sus hogares y que sus familias fueron notificadas inmediatamente".

Además, indicaron que los días martes y miércoles "se suspenderán las clases por presencia de excremento de roedores en la institución y es por eso que se hará la desinfección correspondiente".