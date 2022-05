Bono de 18.000 pesos de ANSES: hallaron una macumba en un cajero para cobrarlo

ANSES bono de 18000.jpg Son muchos los que quieren cobrar el bono de 18.000 pesos de ANSES.

El hecho se dio justo un día antes de que cerrara la inscripción para obtener el bono de 18.000 pesos, y en medio del reclamo de mucha gente que asegura que el sistema les rechazó la solicitud a pesar de cumplir con los requisitos.

Lo que a muchos les aparecía en la pantalla cuando intentaban ingresar al beneficio del organismo estatal era una leyenda que leía: “No podés acceder al Refuerzo de Ingresos porque no cumplís con los requisitos establecidos”. En este sentido, la gente aseguraba que, según estas justificaciones, no cumplirían con los requisitos para recibirlo, pero que no era así.

Cabe señalar que este sábado terminó la segunda etapa para inscribirse en el bono de Refuerzo de Ingresos del ANSES, que está compuesto por una ayuda de tipo económico de un valor de $12000 para jubilados y pensionados, y un bono de unos $18000 para monotributistas A y B sociales, empleadas domésticas y trabajadoras informales. Mientras tanto, el próximo 19 de mayo se dará por iniciada la ejecución del cronograma de pagos para los beneficiarios.