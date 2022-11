rata.JPG "Ratzilla". Atraparon a una monstruosa y gigantesca rata en su jardín.

Una pareja de jubilados capturó a una rata gigante que se había metido al patio de su casa.

El roedor de gran tamaño fue bautizado como "Ratzilla", por los usuarios de las redes sociales, y la historia se hizo viral. Los protagonistas de esta situación surrealista fueron Derek Blaimire y Sylmie Blaimie.

Este matrimonio vive en su casa en la ciudad de Blackburn, en lancashire, Inglaterra, y desde hace unos atrás que comenzaron a tener problemas que con los distintos animales que invadían su propiedad desde un terreno desocupado.

►TE PUEDE INTERESAR: La voz del estadio pidió que "bajen a un nene" del alambrado: era un enano

En este caso, una rata gigante del "tamaño de un perro chico" se coló al jardín de la casa de esta pareja.

Tras capturarla, Sylvia Blaimire, quien quedó horrorizada al ver por primera vez, decidió inmortalizar ese particular momento y le sacó una foto a su marido junto a la gigante rata, la cual pareciera medir casi unos 50 centímetros de largo.

"Era bastante grande, de la nariz a la cola medía unas 18 pulgadas de largo. Era del largo de un bebé pequeño. Había estado dando vueltas durante algunas semanas. He vivido aquí durante unos siete años y he atrapado a más de 50. A veces los enveneno, a veces los atrapo en una trampa", aseguró Derek en una nota con The Mirror.

El tamaño del roedor era tan imponente, que recibió el apodo de "Ratzilla", como el monstruo gigante y popular de las películas.