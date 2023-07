bar de terror en buenos aires.jpeg El primer bar temático de terror está en Buenos Aires y tiene personajes de películas icónicas.

Cómo es el primer bar temático de terror de Buenos Aires

Un usuario de TikTok que recorre restaurantes y bares en busca de la mejor milanesa, cuya cuenta en la plataforma china es @hombremilanesa (o Milanga Man), mostró cómo es la experiencia en "Haunted Bar".

"Mas que comer milanesas, acá te vas a morir de miedo", relató el joven con voz terrorífica mientras las imágenes de icónicos personajes de películas de terror atrajeron casi 30 mil likes en el video viral de TikTok.

El usuario afirmó que al ingresar al bar, todas las pesadillas se vuelven realidad y advirtió: "Tené cuidado con La Monja y con Annabel, que parece que cobra vida".

WhatsApp Image 2023-07-28 at 10.51.02.jpeg Chucky también es parte de Haunted bar, el local gastronómico temático de Buenos Aires.

Lo más atractivo del lugar ubicado en 9 de julio es que todo es temático, incluso la carta. Y por supuesto, todos los platos tienen nombres de películas o personajes que más que hambre causan escalofríos, como es el caso de la hamburguesa "La Huérfana" o las curiosas tablas "Ouija" en las que se presentan algunas comidas.

bar de terror en buenos aires 1.jpeg La Monja también está presente en el bar temático de terror de Buenos Aires.

Por otro lado, hay tragos de autor de litro y se sirven en "terribles" vasos. Durante toda la noche, aparecen personajes con el objetivo de asustar a los clientes. En el video de TikTok se puede observar una gran cantidad de máscaras para que los comensales se tomen fotos.

Entre los comentarios, destacan: "Jajaja cuando como, no me hinchen porque se pudre, y menos con la mila", "Meta comer la milanesa y viene uno y me hace atragantar del sistoo, andaa" y "Me aparece It y me muero, sin pagar obvio".

bar de terror de buenos aires 3.jpg En el bar temático hay murales, máscaras, tragos y comidas de terror.

"Ahora, decime: ¿estás dispuesto a poner tu vida en juego por ir a comer", cerró el joven porteño en el videe viral. Entre los comentarios