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Un peluquero cordobés dijo estar de vacaciones en Mendoza pero cayó por un robo en un barrio privado

El joven de 25 años fue detenido por los propios vecinos del complejo residencial donde estaba cometiendo el robo junto a un cómplice

El joven de 25 años fue detenido por los propios vecinos del complejo residencial donde estaba cometiendo el robo junto a un cómplice
Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]

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