Un alumno llevó un arma blanca a un colegio de Godoy Cruz

En pocas palabras

En la escuela Guillermo Rawson del departamento de Godoy Cruz, un alumno llevó un arma blanca al establecimiento y se la mostró a un compañero en un presunto caso de acoso escolar. Una docente intervino rápidamente para pacificar la situación y retirar el arma, evitando que el incidente pasara a mayores. Tras el hecho, se activaron los protocolos de seguridad con la intervención de la policía y organismos correspondientes, suspendiendo la asistencia de los involucrados y citando a los padres para dar explicaciones.