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Preocupación

Un alumno llevó un arma blanca a un colegio de Godoy Cruz

El preocupante hecho ocurrió en la Escuela Guillermo Rawson, de Godoy Cruz. Un alumno del colegio del turno tarde exhibió un arma blanca a sus compañeros en la fila antes de salir, en un contexto que se investiga como un posible caso de bullying

Matías Pascualetti
Por Matías Pascualetti [email protected]

En pocas palabras

En la escuela Guillermo Rawson del departamento de Godoy Cruz, un alumno llevó un arma blanca al establecimiento y se la mostró a un compañero en un presunto caso de acoso escolar. Una docente intervino rápidamente para pacificar la situación y retirar el arma, evitando que el incidente pasara a mayores. Tras el hecho, se activaron los protocolos de seguridad con la intervención de la policía y organismos correspondientes, suspendiendo la asistencia de los involucrados y citando a los padres para dar explicaciones.

Resumen generado por Gemini Flash

Timeline del video

  • 00:01 - 00:39 | Un alumno lleva un arma blanca a escuela de Godoy Cruz | Un estudiante ingresó armado a la escuela Guillermo Rawson para enfrentar a un compañero por un presunto caso de bullying.
  • 00:39 - 01:22 | Medidas institucionales y activación de protocolos | El colegio activó los protocolos de seguridad con intervención policial y convocó a los padres para abordar el hecho.

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