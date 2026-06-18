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Pronóstico del tiempo para este jueves

El pronóstico del tiempo anuncia la llegada de lluvias a Mendoza, anticipando además un marcado enfriamiento que se extenderá durante el fin de semana

El pronóstico del tiempo anuncia la llegada de lluvias a Mendoza, anticipando además un marcado enfriamiento que se extenderá durante el fin de semana.
Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]

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