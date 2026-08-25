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Prepararon el omelette más grande del país: usaron 10.000 huevos

La particular iniciativa gastronómica formó parte de los festejos por los 61 años de Boulogne, en San Isidro, y sorprendió a los vecinos. Video de: @nicopisano913 en TikTok

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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