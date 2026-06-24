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Por qué mi termo o tetera tiene sarro y cómo quitarlo

Esto es más común de lo que creemos y para quitarlo de forma correcta, hay una sola manera de hacerlo

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Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]

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