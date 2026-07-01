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Julián Álvarez quedó en el medio de una denuncia ante la FIFA

En pleno Mundial 2026, las autoridades del Atlético de Madrid presentaron una denuncia por Julián Álvarez. ¿Qué plantea El Colchonero?
En pleno Mundial 2026, las autoridades del Atlético de Madrid presentaron una denuncia por Julián Álvarez. ¿Qué plantea El Colchonero?
Carina Scandura
Por Carina Scandura [email protected]

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