Inicio Videos 01 de julio de 2026 - 13:46 Julián Álvarez quedó en el medio de una denuncia ante la FIFA En pleno Mundial 2026, las autoridades del Atlético de Madrid presentaron una denuncia por Julián Álvarez. ¿Qué plantea El Colchonero? En pleno Mundial 2026, las autoridades del Atlético de Madrid presentaron una denuncia por Julián Álvarez. ¿Qué plantea El Colchonero? Por Carina Scandura [email protected] Agregar Diario Uno en Videos mas vistos Clases Suspendieron las clases presenciales en Mendoza por el frío polar: las escuelas, departamentos y localidades afectadas Por Daniel Calivares Nevadas A qué hora se espera que caiga nieve en el Gran Mendoza Por Miguel Guayama Ola polar Qué pasará con las clases este jueves: ¿hay suspensión el día más frío de la semana? Por Miguel Guayama Ola polar ¿Se suspenden las clases por el frío? El comunicado de la DGE por el dictado en el turno tarde Por Miguel Guayama