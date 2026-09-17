¿Está tu apellido? Los que podrían desaparecer en Argentina, según el RENAPER

La falta de descendientes directos es una de las principales causas que pueden llevar a la extinción de un apellido. También puede influir que los hijos decidan cambiarlo al casarse o que las familias migren hacia otras regiones o países.

En la lista aparecen Abad, Villalobos, Paredes y Bolaños. Algunos de estos apellidos fueron bastante comunes en el pasado, pero actualmente son poco frecuentes entre la población.