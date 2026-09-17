¿Está tu apellido? Los que podrían desaparecer en Argentina, según el RENAPER

Hay cuatro apellidos que están a punto de desaparecer en Argentina. Según información de RENAPER, se trata de Abad, Villalobos, Paredes y Bolaños, que actualmente tienen una presencia muy reducida.
La falta de descendientes directos es una de las principales causas que pueden llevar a la extinción de un apellido. También puede influir que los hijos decidan cambiarlo al casarse o que las familias migren hacia otras regiones o países.
En la lista aparecen Abad, Villalobos, Paredes y Bolaños. Algunos de estos apellidos fueron bastante comunes en el pasado, pero actualmente son poco frecuentes entre la población.
¿Y cómo preservar un apellido? Es importante mantenerlo registrado en los documentos oficiales y transmitirlo a las futuras generaciones. Una opción es colocar a los hijos el apellido de la madre o el padre que está a punto de extinguirse.