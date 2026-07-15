Enzo Pérez fue presentado en Deportivo Maipú

¡EL RETORNO DEL REY CRUZADO!
Enzo Pérez fue presentado oficialmente en Deportivo Maipú tras rescindir su contrato con Argentinos Juniors. Después de 24 años y una carrera dorada que incluyó Europa y la Selección, el mediocampista de 40 años regresa al club de sus amores para cumplir su promesa: terminar su carrera en Mendoza y cerca de su familia.
"Se terminó la espera. De vuelta en casa", expresó emocionado el volante.
@carolinaquiroga Maipú, Mendoza.
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Timeline del video
- 00:00 - 00:07 | Carolina Quiroga nos trae la presentación de Enzo Pérez en el Deportivo Maipú.
- 00:08 - 00:17 | El regreso más esperado: el volante vuelve al club que lo vio nacer tras 24 años.
- 00:18 - 00:30 | Entre lágrimas y abrazos familiares, Enzo Pérez sella su retorno a Mendoza.
- 00:31 - 01:00 | "Mi decisión era terminar en Mendoza, en mi club y cerca de mi familia", declaró el histórico mediocampista.