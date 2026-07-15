Enzo Pérez fue presentado en Deportivo Maipú

Enzo Pérez fue presentado oficialmente en Deportivo Maipú tras rescindir su contrato con Argentinos Juniors. Después de 24 años y una carrera dorada que incluyó Europa y la Selección, el mediocampista de 40 años regresa al club de sus amores para cumplir su promesa: terminar su carrera en Mendoza y cerca de su familia.

"Se terminó la espera. De vuelta en casa", expresó emocionado el volante.