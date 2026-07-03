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El "testigo estrella" quiso salvar a Walter Bento y fue condenado por falso testimonio

Diego Barrera (56), el asesino de una de las manos derechas del ex juez federal Walter Bento, contradijo su versión durante la causa de las coimas en Mendoza.
Diego Barrera (56), el asesino de una de las manos derechas del ex juez federal Walter Bento, contradijo su versión durante la causa de las coimas en Mendoza.
Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]

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