Inicio Videos 03 de julio de 2026 - 13:42 El "testigo estrella" quiso salvar a Walter Bento y fue condenado por falso testimonio Diego Barrera (56), el asesino de una de las manos derechas del ex juez federal Walter Bento, contradijo su versión durante la causa de las coimas en Mendoza. Diego Barrera (56), el asesino de una de las manos derechas del ex juez federal Walter Bento, contradijo su versión durante la causa de las coimas en Mendoza. Por Sebastián Salas [email protected] Agregar Diario Uno en Videos mas vistos Medidas oficiales Por la suspensión de clases, la DGE y la UNCuyo pospusieron el primer cuatrimestre hasta después de las vacaciones Por Paola Alé Mundo Con botellas de plástico y mangueras, una niña de 8 años inventó un calentador de agua alimentado únicamente por la luz del sol Por Valentina Araya Clases ¿Se suspenden las clases en el turno tarde de este viernes por el frío polar en Mendoza? Por Daniel Calivares Comunicado de la DGE Suspendieron las clases para el resto del viernes en toda la provincia Por Redacción de UNO