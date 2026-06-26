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Dos gremios estatales recibieron una nueva oferta salarial en dos tramos y deben dar una respuesta

Judiciales y Vialidad analizarán el 11% ofrecido para el segundo semestre

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Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]

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