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¿Dejás la comida en el horno toda la noche?

En el video la periodista Isabella Brosio explica por qué dejar la comida en el horno apagado durante toda la noche puede representar un riesgo para la salud. Además, detalla qué ocurre con las bacterias cuando los alimentos permanecen varias horas a temperatura ambiente y por qué recalentarlos no siempre elimina el peligro. También comparte cuál es la forma correcta de conservar las sobras para evitar intoxicaciones alimentarias.

En el video la periodista Isabella Brosio explica por qué dejar la comida en el horno apagado durante toda la noche puede representar un riesgo para la salud. Además, detalla qué ocurre con las bacterias cuando los alimentos permanecen varias horas a temperatura ambiente y por qué recalentarlos no siempre elimina el peligro. También comparte cuál es la forma correcta de conservar las sobras para evitar intoxicaciones alimentarias.
Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]

En pocas palabras

Dejar las sobras de comida en el horno apagado durante la noche representa un grave riesgo para la salud, ya que los alimentos entran en una zona de peligro térmico donde las bacterias se multiplican rápidamente. Recalentar la comida al día siguiente no garantiza su inocuidad, pues muchas bacterias producen toxinas resistentes al calor que pueden causar intoxicaciones severas. Para evitarlo, la comida no debe permanecer más de dos horas a temperatura ambiente y se debe almacenar en la heladera o freezer en recipientes herméticos.

Resumen generado por Gemini Flash

Timeline del video

  • 00:00 - 00:11 | El mito de guardar sobras en el horno apagado | Advertencia sobre la costumbre de dejar comida en el horno apagado durante la noche.
  • 00:11 - 00:31 | Peligro de bacterias e intoxicación alimentaria | Explicación de cómo se multiplican las bacterias y generan toxinas resistentes al calor.
  • 00:31 - 00:41 | Consejos para la correcta conservación de sobras | Recomendaciones sobre el tiempo límite fuera de la heladera y el uso del freezer.

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