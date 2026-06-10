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Alfredo Cornejo celebró que una minera con activos en Malargüe fue aprobada para cotizar en la Bolsa de Toronto

Mirá el video de Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo destacó el ingreso a la Bolsa de Toronto de una empresa minera con inversiones en Malargüe. El gobernador mendocino valoró este hito financiero como un fuerte respaldo para el desarrollo del sector en la región.

Por UNO

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