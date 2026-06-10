Inicio Videos 10 de junio de 2026 - 22:02 Alfredo Cornejo celebró que una minera con activos en Malargüe fue aprobada para cotizar en la Bolsa de Toronto Mirá el video de Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo destacó el ingreso a la Bolsa de Toronto de una empresa minera con inversiones en Malargüe. El gobernador mendocino valoró este hito financiero como un fuerte respaldo para el desarrollo del sector en la región. Por UNO Agregar Diario Uno en Videos mas vistos Minería en Mendoza La canadiense que copó el distrito Minero Malargüe en 6 meses y ahora busca inversores internacionales Por Analía Doña Proyecto legislativo La licencia de conducir a los 17 años suma respaldo político para avanzar en Diputados Por Analía Doña Nieve en la cordillera Mendoza se prepara para el ingreso de una "bomba antártica" que hará caer las temperaturas Por Pablo Abihaggle Este provincial Cuatro años para el docente que abusó a 8 alumnos: "Tienen lindo cuerpo, no parecen de la edad que tienen" Por Sebastián Salas