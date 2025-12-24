Fundación Grupo América concretó la renovación del Salón Comunitario y Anexo Jorge Paschuan ubicado en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza con el objetivo de fortalecer un espacio clave para la vida social, cultural y deportiva de la comunidad.
Fundación Grupo América concretó la renovación del Salón Comunitario Jorge Paschuan en Capital
Ubicado en el barrio San Martín, este espacio de encuentro beneficiará de manera directa a 200 personas y alcanzará a hasta 800 vecinos y vecinas de la comunidad
La renovación del salón se concretó gracias a la colaboración mutua entre el Municipio de la Ciudad de Mendoza y Fundación Grupo América, uniendo esfuerzos para poner en valor un espacio fundamental para la comunidad.
Espacio de encuentro y desarrollo
Esta acción conjunta permitió fortalecer un lugar clave donde se desarrollan actividades sociales, culturales y deportivas, promoviendo la participación de vecinos y vecinas de todas las edades y consolidando un punto de encuentro seguro y funcional que responde a las necesidades del barrio San Martín y zonas aledañas.
Obras que ponen en valor el espacio comunitario
Los trabajos incluyeron la limpieza de escombros y de elementos salientes de las superficies intervenidas, así como la pintura exterior del S.U.M., del bloque de baños, del muro lateral oeste y de la construcción destinada a futuros talleres, además de la pintura del portón de acceso y de la puerta posterior de salida al patio.
También se recuperó el sendero peatonal de acceso principal con base de hormigón, se restauró el portón de acceso y se colocó ripio en el acceso y en el patio del sector oeste, mejorando la funcionalidad del espacio y consolidándolo como un punto de encuentro y desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales para la comunidad.
“Este salón recibe a niños y niñas desde los 5 años hasta personas mayores. Aquí se realizan actividades deportivas, culturales y sociales como gimnasia, karate, taekwondo, zumba, crossfit y teatro, además de talleres de costura, marroquinería, carpintería textil y distintas acciones sociales. Es un lugar de encuentro para toda la comunidad”. Señaló Sivia Rollano encargada del salón Jorge Paschuan.
“Desde Fundación Grupo América estamos muy orgullosos de haber concretado la renovación del Salón Comunitario Jorge Paschuan junto al Municipio de la Ciudad de Mendoza. Creemos que estos espacios son esenciales para que los vecinos y vecinas puedan encontrarse, aprender, practicar deportes y participar de actividades culturales. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera constante para fortalecer lugares que generan oportunidades y mejoran la calidad de vida de la comunidad”, expresó Gabriela Ale, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.
A través de este proyecto, Fundación Grupo América reafirma su compromiso con el fortalecimiento de espacios comunitarios que promueven la inclusión, la participación y el desarrollo social, generando un impacto positivo y sostenido en la calidad de vida de las personas.