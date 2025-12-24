Fundación Grupo América concretó la renovación del Salón Comunitario Jorge Paschuan en Capital

Obras que ponen en valor el espacio comunitario

Los trabajos incluyeron la limpieza de escombros y de elementos salientes de las superficies intervenidas, así como la pintura exterior del S.U.M., del bloque de baños, del muro lateral oeste y de la construcción destinada a futuros talleres, además de la pintura del portón de acceso y de la puerta posterior de salida al patio.

También se recuperó el sendero peatonal de acceso principal con base de hormigón, se restauró el portón de acceso y se colocó ripio en el acceso y en el patio del sector oeste, mejorando la funcionalidad del espacio y consolidándolo como un punto de encuentro y desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales para la comunidad.

Cristian Lozano/Diario Uno

“Este salón recibe a niños y niñas desde los 5 años hasta personas mayores. Aquí se realizan actividades deportivas, culturales y sociales como gimnasia, karate, taekwondo, zumba, crossfit y teatro, además de talleres de costura, marroquinería, carpintería textil y distintas acciones sociales. Es un lugar de encuentro para toda la comunidad”. Señaló Sivia Rollano encargada del salón Jorge Paschuan.

“Desde Fundación Grupo América estamos muy orgullosos de haber concretado la renovación del Salón Comunitario Jorge Paschuan junto al Municipio de la Ciudad de Mendoza. Creemos que estos espacios son esenciales para que los vecinos y vecinas puedan encontrarse, aprender, practicar deportes y participar de actividades culturales. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera constante para fortalecer lugares que generan oportunidades y mejoran la calidad de vida de la comunidad”, expresó Gabriela Ale, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.

A través de este proyecto, Fundación Grupo América reafirma su compromiso con el fortalecimiento de espacios comunitarios que promueven la inclusión, la participación y el desarrollo social, generando un impacto positivo y sostenido en la calidad de vida de las personas.