La evolución del vino rosado argentino

Todo comenzó con la tecnificación de las bodegas y la reconversión de los viñedos que la convertibilidad posibilitó. Luego llegó la devaluación, y con ella el know how importado y la mejora en la competitividad. A su vez, la inserción de la Argentina en el mundo del vino fue inédita. De exportar US$ 20 millones en el año 2000, se llegó a los US$ 1000 millones en 2010. Pero después con las crisis llegó el estancamiento, el Malbec dejó de ser un as bajo la manga y la caída de consumo en el mercado interno se acentuó.