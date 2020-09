Bowen, el pueblo donde nació el vuelto virtual

Los D&A nacieron, se criaron y viven en el distrito mendocino de Bowen, reconocido por sus orgullosos habitantes como “la perla distrital del este” por su ubicación respecto de la ciudad cabecera departamental de General Alvear. Sin embargo, si los bowenses eligieran una frase de presentación acorde con estos tiempos globales, bien podrían bautizar a su espacio vital como “la tierra del vuelto virtual”, gracias a este tándem de hijos dignos de ese pueblo, siempre emparentado con la actividad agraria y ahora aggiornado a la era digital.

Cuentas claras conservan la amistad

La claridad de los conceptos de Esteban y Valentina se vio el jueves 10 de septiembre, cuando se supo que habían quedado en primer lugar en el concurso del Banco Santander "iU" (el departamento bancario dedicado a los clientes de entre 18 y 30 años) denominado “Desafío Cash”. De esa competencia participaron más de 150 proyectos y más de 400 estudiantes de distintas universidades de todo el país. Auspiciado en conjunto por el Banco Santander iU y el Portal Universia, es un concurso orientado a estudiantes de todo el país en la búsqueda de soluciones innovadoras que reduzcan el uso del papel moneda en la economía.

El texto de presentación de la propuesta de D&A puntualiza: "¿Qué pasaría si existiera una tecnología para que el consumidor tenga la posibilidad de recibir el monto de su vuelto a una cuenta asociada con su nombre y DNI? Al momento de realizar el pago por su compra en caja y, si se tuviera que hacer con efectivo, el vendedor podrá ofrecer la alternativa de reintegrar el vuelto a una cuenta. En tanto, el comprador, en tiempo real, recibirá una notificación de la app en su teléfono móvil confirmando el depósito del dinero, ayudando así a resolver problemas reales de gente simple y concreta, de mejorar o dar una excelente experiencia al usuario. Estamos convencidos de que es una propuesta útil para cualquier edad. Visualicen la cara de su kiosquero amigo cuando le vamos a pagar la gaseosa con un billete de $ 1000, y ni pensar cuando llegue el de $2000".

De eso se trata la “billetera de vueltos”, una aplicación mediante la cual los consumidores tendrán la posibilidad de obtener el vuelto de sus transacciones a través de un depósito en una cuenta asociada a su DNI.

Puntualmente

La billetera futura, según Esteban: “Nosotros estamos convencidos de cambiar algo del mundo mediante el uso de la tecnología en situaciones cotidianas, haciendo amena y agradable la situación de comprar. Siempre pensamos en la ida del dinero y no en el retorno. Con la billetera virtual de vuelto, rompemos con esa lógica y con el enfoque de que cuando retirás un billete del cajero, ya lo perdiste”.

De Bowen a Latinoamérica. “Como a todos, a nosotros nos mandaban al kiosco. Un día me mandan a comprar caldos, tenía cien pesos y compré diez caldos; eran en total 93 pesos, o sea que me sobraban siete pesos, el cajero me ofreció otro caldo y le respondí que ya tenía diez, y que once ya eran demasiados. El día que teníamos que elegir con qué idea íbamos primero, ya que habíamos tenido la fortuna de que los dos proyectos continuaran, recordé esta anécdota y pensé que era algo cotidiano: son siete pesos multiplicados por 15 mil bowenses, por 40 mil alvearenses, 2 millones de mendocinos y 650 millones de latinoamericanos”.

La curiosidad de Valentina, más allá del premio: “Entre todos los equipos que participamos, se eligieron 20, que pasamos a la instancia de semifinal –que, debido a la pandemia, fue virtual–, en la que hicimos una exposición del proyecto. La final fue el jueves 10 de septiembre y quedamos en primer lugar. Más allá del premio económico, lo más satisfactorio fue haber participado y conocer las ideas innovadoras de jóvenes de otras partes del país”.

Observación clave de A&D: "Está más que estudiado que las personas hacen gastos 'hormiga' por tener billetes con denominación chica. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 'una persona en promedio gasta más de 60 mil pesos al año'. Esta tecnología le permitirá evitar estos gastos hormiga que son el agujero negro del presupuesto familiar y ahorrarlos, por ejemplo, en un plazo fijo".

Un reto para millennials

“Desafío Cash” fue propuesto por el sector finaciero dedicado para jóvenes del banco Santader. El jurado del evento valoró el potencial de la iniciativa de los D&A, presentado como “Cash back: billetera de vueltos”, que en 2021 podría transformarse en una realidad. Cuando la situación epidemiológica lo permita, los jóvenes viajarán de General Alvear a Buenos Aires para trabajar con el equipo de Santander en el desarrollo del producto.

concurso.jpg Un ejemplo cotidiano para justificar la aparición del "vuelto virtual".

Experiencias íntimas

El gusto por la música, y en particular por la guitarra, unió a los A&D. También a ambos les gustan la tecnología, las industrias creativas y la innovación, por eso surgieron los puntos en común entre los bowenses del momento.

Los estudiantes alvearenses son también una prueba de la eficiencia de la territorialización de los estudios universitarios que la UNCUYO despliega en toda la provincia.

También lo es de la capacidad de adaptación propia de las personas que piensan en su desarrollo personal y deciden realizar migraciones para formarse, pensando siempre en retornar al origen.

uncuyo.jpg El día de la exposición de la propuesta del vuelto virtual de los estudiantes mendocinos ante los gerentes bancarios

“Soy de Bowen, pero estoy en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de San Rafael, así que he estado viviendo allá. Estoy cursando las últimas materias de la carrera (contadora nacional), me restan tres para terminar. Actualmente, es de modo virtual. Ha sido un poco extraño todo, pensar que cursamos la primera semana y nunca más volvimos, así que es un final extraño”, historió la futura contadora. "Mi recorrido académico es algo largo y muy intenso. Incluye, en el medio, una tecnicatura de música, un intercambio en México y participar en todas las convocatorias habidas y por haber que brinda la Universidad. Terminé con el cursado, la especialidad la rendí en (Derecho) Laboral, aunque lo que más me gustaba era Derecho Informático. Ya hice las pasantías el año pasado, solo me resta rendir finales", resumió el abogado que viene.

Para terminar este informe para Edición U, elegimos un textual de estos jóvenes que están diseñando su futuro y el nuestro. "La billetera de vueltos es una solución sencilla a todos estos problemas cotidianos. Estamos en un mundo que no para de cambiar, la pandemia lo demostró en cuanto a lo sanitario y ambiental. Para estar listos para el futuro y acompañar la transformación digital en marcha. Somos Esteban Aguilera y Valentina Díaz, les agradecemos su tiempo y estamos convencidos de que uno puede mejorar algo del mundo. Para reducir el efectivo, hay que empezar por pequeños cambios, el sencillo. Gracias".