Una casa prefabricada de Amazon está ganando terreno como solución práctica y económica

Características destacadas de esta vivienda:

Materiales duraderos: paredes de panel sándwich y estructura de acero galvanizado, resistentes a la intemperie y de alta calidad para seguridad y confort a largo plazo.

Montaje sencillo: sistema de instalación rápida para comenzar a habitarla sin demoras.

Movilidad y flexibilidad: diseño plegable y portátil, ideal para estilos de vida nómadas o estacionales.

Colores disponibles: blanco, gris, camuflaje, grano de ladrillo, grano de madera y opciones personalizadas.

Aplicaciones múltiples: vivienda , oficina, clínica móvil, dormitorio, sala de exposiciones, floristería, entre otros.

Interior completamente equipado: 3 dormitorios, 1 baño con áreas seca y mojada, cocina con gabinetes en L y encimera de piedra sinterizada, sala de estar cómoda, conexiones de lavandería y sistemas eléctricos y de plomería prefabricados.

Seguridad y resistencia: soporta vientos nivel 11, sismos nivel 9, clasificación contra fuego Clase A y sistema de remoción de nieve en el techo.

Ventanas y puertas: 11 ventanas con mosquitero y marcos de aluminio con ruptura de puente térmico, 1 puerta de entrada de vidrio y puertas de habitación y baño con cerraduras.

Garantía: 2 años

Casa prefabricada (2) El proceso de construcción de las casas prefabricadas es mucho más rápido que el convencional, es decir que en pocas semanas podría estar lista para vivir

Ventajas de esta casa prefabricada

Con un precio base de US$10,279 y un descuento de US$50 al pagar con Amazon Visa, esta casa prefabricada destaca por su versatilidad, movilidad y facilidad de uso. La entrega y asistencia están disponibles directamente desde Amazon, según la ubicación del comprador.

Puede utilizarse como vivienda principal, casa de vacaciones, alojamiento estudiantil o espacio comercial. Gracias a su sistema plegable y materiales resistentes, se adapta a diferentes contextos y climas sin sacrificar confort. Su posibilidad de personalización, junto con el montaje rápido y transporte ágil, la convierte en una opción inteligente frente a las construcciones tradicionales.

