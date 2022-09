Tras el Zonda, Federico Norte volvió a enojarse con el Gobierno por no consultar a especialistas

De hecho, este miércoles la DGE suspendió la actividad sólo para algunos distritos y recién pasadas las 16 extendió la medida a todo el turno vespertino y nocturno.

Federico Norte, otra vez indignado por el Zonda

viento zonda en mendoza (26).jpeg Imágenes del viento Zonda este miércoles en Mendoza. Foto: Martín Pravata

Tanto durante su intervención a primera hora de la mañana, con el periodista Andrés Gabrielli, como al mediodía, con Carina Scandura y Carlos Hernández, Norte se despachó con todo. Tan enojado estaba que llegó a decir que en Mendoza ya se puede medir lo que él mismo llamó "índice de estupidez".

"Otra vez me indignan las cosas que hacen ciertos sectores del Gobierno local -comenzó el meteorólogo-. ¡Otra vez sopa!, diría Mafalda".

Luego describió: "Llegamos a una máxima de 31,5º, como consecuencia del Zonda. Veníamos anunciando su aparición y habíamos dicho que las ráfagas más fuertes se iban a dar alrededor de las 2 de la tarde, prácticamente cuando los niños entran al turno tarde de las escuelas. Hubo ráfagas más fuertes en Maipú y en Luján y más moderadas en otros sectores del llano. O sea, el Zonda estaba: no había que estar especulando para tomar determinaciones".

El doctor Norte siguió con su crítica. "Si nos quieren ubicar lo pueden hacer. A mí, habitualmente me llaman secretarias de ministros locales porque el funcionario quiere saber esto o lo otro. O sea: si me quieren ubicar, me ubican. Lo mismo a mis colegas de la UNCuyo y del Conicet", sumó.

Después, casi resignado, hizo alusión a un dicho popular: "Lo que natura non da, Salamanca non presta". Esto en referencia que por más que se haga hincapié en la necesidad de que los meteorólogos deben ser consultados, los que deben hacerlo no lo entenderán.

viento zonda en mendoza (17).jpeg En algunos momentos, el viento Zonda en el Acceso Sur dificultó la visibilidad de cientos de conductores. Foto: Martín Pravata

Recordó Norte "otros tiempos mejores. Hubo un director de Defensa Civil -el comisario Marcelo Dapás- que llegaba a las 6 de la mañana a las oficinas del Conicet a preguntar. Una vez llevó un montón de jóvenes de la policía para que les diéramos una capacitación. Esa era la forma en que se trabajaba. Lo quiero comentar en público porque es bueno que se sepa".

Al volver sobre lo sucedido este miércoles señaló: "Ya empecé a medir el índice ES, o sea el índice de estupidez".

"Después de lo que pasó, estamos otra vez muy indignados. Los meteorólogos estamos para informar pero está visto que no nos quieren consultar o consultan a otra gente de otros niveles. Por eso pasó lo que pasó"

Viento zonda Luján de Cuyo.jpg Ramas y árboles caídos fueron una de las consecuencias del Zonda, sobre todo en Luján de Cuyo. Matías Pascualetti

Finalmente dijo Norte que "por suerte, aparentemente, no hubo que lamentar víctimas pero sí árboles que cayeron sobre autos de las maestras que iban a los colegios, etcétera, etcétera... Yo no creo en brujerías, sí en datos científicos. Lo que pasa es que muchos de los que gobiernan se han los distraídos".

El PRO propuso crear un programa de alerta por Whatsapp

Balsells Mirò.jpg Laura Balsells Miró, diputada provincial del PRO.

La diputada provincial del PRO, Laura Balsells Miró, presentó esta semana un proyecto de ley para crear un programa provincial denominado Alerta Mendoza, que consiste en un Sistema Provincial de Alertas Tempranas de Prevención y Seguimiento de Riesgos. Claramente incluye las situaciones que se dan cuando hay viento Zonda.

El objetivo es "lanzar una notificación expedita para que la población de Mendoza pueda poner a resguardo su integridad física, frente a las vicisitudes de los fenómenos meteorológicos extremos, peligros naturales o incidentes provocados por el ser humano. Además, se busca prevenir a la población por medios de comunicación y mensajería acorde a lo que disponga la autoridad de aplicación y los medios utilizados en el momento por el gobierno provincial".

Al fundamentar su iniciativa, la legisladora expresó: "Es urgente y fundamental prever el riesgo de desastres, planificar medidas y reducirlo para proteger de manera más eficaz a las personas y las comunidades provinciales, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus activos socioeconómicos y sus ecosistemas".

La diputada del PRO, agregó que “la estrategia de trabajo se focalizará en centralizar y coordinar los informes provenientes de instituciones oficiales y privadas, nacionales y extranjeras que sean de interés, sumados a los informes de vecinos para generar un sistema de alertas que estará a disposición de todas las personas que se encuentren habitando o en condición de turistas en la provincia de Mendoza”.

zonda-incendio-ciudad.jpg Incendios cerca del zanjón Frías en la Ciudad de Mendoza.

Las alertas tempranas se enviarán a la población por medio de mensajes de texto y/o whatsapp o aplicaciones similares. Este envío será masivo y tendrá como destinataria a toda la población.

