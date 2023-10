"Transclassical Rock", con postulaciones a los Grammy, en el Independencia

La fotografía de la naturaleza inspiró ambas obras, especialmente la interacción de la luz y el viento y el anochecer, la noche y el amanecer, con la orquestación reflejando el cambio de luz y clima. Ambas obras utilizan varios dispositivos para crear sonidos inventivos, incluido un arco electrónico, un martillo musical, tocar las cuerdas del piano con baquetas, púas y palmas, y más.

Orquesta Barroca de Mendoza.jpg

El álbum también incluye la composición conjunta de ambos compositores Folia, para guitarra, piano y orquesta portuguesa, y un arreglo especial de Here Comes the Sun para guitarra y cuerdas portuguesas. Fue grabado junto a la Academy of St. Martin in the Fields, considerada por muchos la mejor orquesta de cámara del mundo, en los legendarios estudios de Abbey Road en el quincuagésimo aniversario del día en que Los Beatles grabaron la misma canción en el mismo estudio. Este trabajo obtuvo dos postulaciones en los premios Grammy 2023: la primera, Best Arregement, y la segunda, Best Classical solo. Del mismo modo, en su composición de Light and wind and Piano, logró una mención en Best Contemporany Classical Composition.

Acerca de Lucía Caruso

Compositora y pianista nacida en Mendoza, radicada en Nueva York. A lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios, como el ASCAP (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores), galardones internacionales de la música portuguesa a la mejor interpretación instrumental, Mejor Documental Emergente en el Festival de Cine de Cannes en 2019, entre otros. En 2020, fue elegida por unanimidad del jurado para ser miembro de la Asociación Argentina de Compositores. Tiene una carrera internacional con encargos para orquesta, danza y película. Forma parte de la Orchestra of the Swan, en donde estrenó una de sus canciones de Shakespeare para coro y orquesta. En 2019, grabó un ciclo completo de canciones de Shakespeare con el coro y la Orquesta del Cisne, dirigida por Bruce O’Neil, director musical de la Royal Shakespeare Company. En Abbey Road Studios, recientemente, grabó su concierto para piano con la Academy of St. Martin in the Fields.

Registró el término Transclassical Music y cofundó junto a Pedro Henriques Da Silva la Manhattan Camerata, así como Light & Sound Film Scoring. Después de recibir su licenciatura en piano clásico de la Escuela de Música de Manhattan, obtuvo una maestría en Composición y Música Cinematográfica de la Universidad de Nueva York. Recientemente, junto a un pequeño y destacado grupo de mujeres, fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas para representar a la Argentina en el Día Internacional de la Mujer junto a la Sinfónica de la ONU. Lucía se ha presentado en las salas de conciertos más importantes del mundo, incluyendo Weill Hall en Carnegie Hall, Lincoln Center, Kennedy Center, en Estados Unidos; en el Palacio Real de Kew en Reino Unido, el Museo del Louvre y el Palacio de Versalles en Francia, entre otros. Es una compositora que ha conocido el mundo a través de la música.

Acerca de Pedro Da Silva

Pedro Henriques Da Silva es un compositor portugués, multiinstrumentista, profesor y conferencista en diversos campos de la música, las artes y las ciencias. Es miembro de la Facultad de la Universidad de Nueva York en composición, guitarra clásica, mandolina, banjo y sitar. También presenta clases magistrales y conferencias a nivel internacional en museos, universidades e instituciones sobre una variedad de temas que van desde música y física, arte y tecnología musical, con cursos con entradas agotadas en el Museo de Arte Moderno (Nueva York).

Sus numerosos premios incluyen el Premio ASCAP Plus 2015, 2016 y 2020 (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores), los Premios Internacionales de la Música Portuguesa (IPMA) 2017 a la Mejor Interpretación Instrumental, el premio al Mejor Cineasta Emergente Documental en el Pabellón Americano en el Festival de Cine de Cannes de 2019 y los Premios del Jurado y del Público en el Festival de Cine South By Southwest de 2021. Su música de cine ha estado en la selección oficial de más de cuarenta festivales, incluidos los mencionados anteriormente y la Bienal de Venecia y el Festival de Cine de Sundance en 2020. Las composiciones y actuaciones de Pedro lo han llevado a más de una docena de países en cuatro continentes.

Pedro es el director musical de la Camerata Manhattan, que cofundó en 2009 con Lucía Caruso. Se trata de una innovadora orquesta de cámara que interpreta música transclásica, término acuñado por Caruso para describir un estilo basado en técnicas e instrumentos de música clásica, que incorpora improvisación y elementos de diferentes culturas de todo el mundo, integrando instrumentos clásicos occidentales y mundiales en una gama. de estilos y géneros. La orquesta cuenta entre sus miembros con tres nominados al Grammy, entre ellos Daniel Binelli, posiblemente el mejor bandoneonista vivo. La Manhattan ganó un Premio Internacional de Música Portuguesa a la Mejor Interpretación Instrumental en 2017.