Toma nota de la mejor experiencia inmersiva de New York

Mirador SUMMIT.jpg

El mirador inmersivo de New York

Con 427 metros de altura y más 91 pisos, el edificio One Vanderbilt cuenta con el mirador más alto de la metrópoli "The Summit". La aventura comienza al tomar un ascensor exterior para llegar a lo más alto. Hecho completamente de cristal, los visitantes podrán ver la ciudad de New York más allá de sus pies.

A lo largo del edificio también se han habilitado cajas exteriores llamadas Levitation, también de cristal, suspendidas sobre la Madison Avenue de Manhattan para conocer la ciudad desde el cielo.

Otras experiencias que se pueden disfrutar en el mirador una experiencia de arte inmersivo diseñada por Kenzo Digital, una atracción sensorial que incluirá sonido, animación, iluminación y más materiales pensados para despertar los sentidos y conectar la percepción del visitante sobre New York con la naturaleza.

Mirador.webp

Precios y días para vivir la experiencia inmersiva de New York

El Summit abre todos los días ,de 9 a. m. a medianoche, menos los martes que permanece cerrado. Los precios depende de las actividades y las edades