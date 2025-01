TikTok, Donald Trump y el posible rescate de Elon Musk: ¿Qué sucederá este domingo?

Por eso es posible que no se vean cambios importantes este domingo. Apple y Google podrían retirar TikTok de sus tiendas, pero los usuarios que ya tengan la aplicación podrían seguir usándola si la plataforma no toma decisiones drásticas.

►TE PUEDE INTERESAR: Michelle Obama no asistirá a la investidura de Donald Trump

El futuro inmediato de TikTok

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sería el encargado de hacer cumplir la ley, pero con un cambio de administración previsto para el día siguiente a la prohibición, el margen de acción será amplio. Si el gobierno de Donald Trump decide no aplicar la ley con rigor, TikTok podría confiar en que las empresas estadounidenses que alojan su contenido seguirán operando sin consecuencias.

Esta no es una solución sostenible a largo plazo. Si alguien compra un teléfono nuevo o no ha descargado TikTok, no podrá acceder a la plataforma. Además, las empresas como Oracle, encargadas de alojar contenido de TikTok, tendrían que dejar de ofrecer soporte en Estados Unidos, lo que obligaría a la app a operar desde fuera del país, lo que afectaría la calidad del servicio.

Elon Musk.jpg Esta semana surgió el rumor de que Elon Musk podría ser un comprador y así salvar las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

Elon Musk también entra en este escenario incierto, ya que se habló de la posibilidad de que adquiera TikTok, lo que podría cambiar las perspectivas de la app en el mercado estadounidense. Lo concreto es que al día de hoy, queda mucho por resolver.