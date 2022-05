A Rafael Nadal le preguntaron por Alcaraz y explotó contra los periodistas

►Te puede interesar: Antonela Roccuzzo deslumbra con sus looks, pero también es denigrada

rafael-nadal1.jpg Rafael Nadal.

En la rueda de prensa durante su participación en el Masters 1000 de Roma le preguntaron al actual 4 de la ATP sobre si Alcaraz es mejor que él a los 19 años. "No lo sé, hombre. Y no podré hablar todos los días sobre quién va a ser o quién es más fuerte a esas alturas. No sé ni cómo era yo mismo", según dijo el diario español As.

alcaraz-2.jpg Carlos Alcaraz.

Nadal no quiere que lo comparen con Alcaraz

"Lo único que podemos hacer es disfrutar de la carrera de un jugador increíble como Carlos. Será mejor dejar de compararlo conmigo. Si es capaz de ganar 25 Grand Slams, va a ser increíble para él y para nuestro país, y estaré feliz por él. Pero dejémosle disfrutar de su carrera personal. Disfruté de mi carrera personal", señaló.

"Estoy super feliz por la forma en que pude manejar mi carrera en el tenis. ¿Es su momento ahora para gestionar su carrera personal de la manera que él quiere, no? No podemos estar todo el tiempo pensando en cómo fue, cómo es hoy. Él es lo que es. Es fantástico. Probablemente en 2005, no diré de mí mismo que fui magnífico, pero opino que también fui bastante bueno. Eso es todo. Diferentes momentos. Diferentes carreras. Diferente forma de abordar las cosas porque los tiempos están cambiando. Pero disfrutémoslo. Eso es todo. No le pongamos presión extra", señaló.

"No me pregunten cada vez. Cada vez que me vayan a preguntar, diré lo mismo", expresó el tenista de 35 años

"Estoy super feliz de tener un jugador increíble como él en nuestro país. Es super bueno para nuestro deporte. Honestamente, de una manera egoísta, como un espectador, tener a alguien como Carlos que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de su carrera durante los próximos años, no sé cuántos años, es genial. Pero ahora sigo jugando. Estoy enfocado en tratar de hacer las cosas que necesito hacer. Eso es todo", cerró.