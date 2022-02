Adidas y una imagen publicitaria que revolucionó al público

Una imagen revolucionó al mundo

La campaña publicitaria muestra 25 pares de senos distintos y evidencia que ningún cuerpo es igual a otro. La publicación fue arriesgada para la marca pero, aún así, recibió muchas más respuestas positivas que negativas tanto en los consumidores como en el mercado.

A través de Twitter, la marca eligió hacer la publicación oficial sin pixelear los senos de las modelos.

Sin embargo, en Instagram fue publicada la imagen con los pezones autocensurados a fin de que la plataforma no elimine la publicación:

Adidass (1).jpeg

El por qué de la campaña

Según trascendió, la marca deportiva invirtió grandes cantidades de dinero y tiempo para lograr productos acordes a la gran mayoría de los cuerpos.

Amy Charlton, la directora productiva de Adidas, explicó por qué las compañía eligió asociarse con expertos para logra un producto a la altura de las necesidades de las atletas femeninas: “El sujetador deportivo equivocado puede tener un impacto serio en el rendimiento y la eficiencia. Ha sido un reto significativo que hemos abordado con un equipo femenino de diseñadoras, expertas y evaluadoras”, explicó a través de un comunicado. “Esperamos que esta colección ayude a más usuarias a experimentar los beneficios de una buena sujeción y no se detengan a la hora de practicar los deportes que aman”.

El impacto en el público

Entre respuestas negativas y comentarios de diversa índole, los usuarios de Twitter reaccionaron a la publicación:

"Como padre de dos hijas mujeres, este tema está atrasado. Gracias. Muchas chicas dejan de hacer deporte porque no pueden encontrar el top justo para sentirse cómodas", dijo un usuario.

Otro internauta, en cambio, expresó comentarios negativos respecto a la publicación de desnudos en una red social: "Si bien los senos no son directamente sexuales y lo que está haciendo es excelente para ayudar a los clientes, tengan en cuenta que, como cliente, les ruego que no publiquen imágenes como esta en una plataforma de redes sociales donde menores de 18 años pueden ver esto. No es profesional".