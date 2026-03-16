Nokia 1100: vuelve el legendario celular cuánto cuesta y dónde comprarlo

En sitios como eBay, el costo de un Nokia 1100 varía, con la mayoría de los ejemplares ofertados por menos de 50 dólares, aunque es posible encontrar dispositivos en buen estado, con caja y accesorios originales, a valores que pueden alcanzar los 100 dólares en subastas dirigidas a coleccionistas.

Actualmente, la presencia de Nokia 1100 en el comercio de segunda mano responde a dos grandes perfiles: quienes buscan teléfonos básicos, confiables y de larga duración, y los coleccionistas que priorizan la adquisición de dispositivos emblemáticos en la evolución tecnológica.

Para quienes desean adquirir este pedazo de historia tecnológica, el mercado de usados es la vía principal. En plataformas como Mercado Libre, los precios varían significativamente según el estado de conservación y si el equipo conserva sus accesorios originales.

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Actualmente, se pueden encontrar unidades funcionales partiendo desde los $25.000 o $30.000 pesos para equipos con marcas de uso evidentes.

Sin embargo, aquellos ejemplares que se encuentran "como nuevos" o que incluso mantienen su caja original pueden alcanzar valores de entre $60.000 y $90.000 pesos, dependiendo de la ambición del vendedor y la rareza del color.

Es importante destacar que, al tratarse de tecnología con 20 años de antigüedad, el comprador debe verificar ciertos aspectos antes de cerrar la transacción.

La mayoría de estos equipos funcionan con redes 2G, las cuales todavía tienen soporte en gran parte de Argentina, pero es vital confirmar que el dispositivo esté liberado para cualquier empresa o que coincida con la prestataria que se planea utilizar.

Fuente: iprofesional.com