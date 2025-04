La importante actualización de Android que puede ser un dolor de cabeza para muchos usuarios

telefono android.jpg Google lanzará una importante actualización para Android.

Google también incorpora "señales de seguridad mejoradas". Con estas, los desarrolladores pueden decidir qué tan confiable es el dispositivo que ejecuta su aplicación. La empresa informó a los desarrolladores que ahora pueden ejecutarse de manera diferente en "dispositivos con Android 12 e inferiores que con la definición mejorada en dispositivos con Android 13 y superiores". Las mismas señales permiten a los desarrolladores verificar cuán recientemente se actualizó un teléfono.

La tecnológica introdujo este cambio para desarrolladores de forma opcional a principios de año, confirmando que la fecha límite para "su actualización automática" para todos es mayo de 2025.

El tamaño del problema también acaba de ser compartido por Google, con más de la mitad de todos los dispositivos Android que aún no se han actualizado a Android 13 o superior. Estos últimos datos son peores de lo esperado, aunque ya sabíamos que al menos un tercio de los dispositivos Android estaban sin soporte.

Una actualización con consecuencias

Aproximadamente 200 millones de usuarios de Android 12 tienen un problema aún mayor que este cambio en la API de Integridad de Play. Según Android Authority, "Google ya no está adaptando parches de seguridad para Android 12 o 12L, ya que ambos sistemas operativos han alcanzado el estado de fin de vida útil". Esto no significa que los fabricantes de equipos originales no intervendrán por un tiempo para cerrar la brecha, pero es difícil y costoso, por lo que no se debe confiar en que eso suceda. "Si todavía tienes un dispositivo Android 12 o 12L", dice Android Authority, "es hora de actualizar si valoras la seguridad".

Android 15 Los teléfonos con versiones nuevas de Android no tendrán problemas con esta actualización.

Es difícil contradecir esta afirmación. En pocas palabras, si aún no ejecutas Android 13 o una versión superior, necesitas al menos una actualización del sistema operativo, y muy probablemente una renovación de tu teléfono por uno más nuevo.

Los expertos en tecnología recomiendan revisar qué versión de Android utiliza tu dispositivo y, en caso de estar ejecutando la versión 12 o anterior, considerar seriamente una actualización. Esta situación refleja un problema recurrente en el ecosistema de Google: la fragmentación de versiones que deja a millones de usuarios sin acceso a las últimas mejoras de seguridad.