Así se vería la bella Erasa de Dragon Ball Z si fuera una chica real según la inteligencia artificial

Esto no pasó finalmente, ya que Gohan finalmente tuvo una familia con Videl, pero fue simplemente porque Erasa no quiso, ya que consideró que Gohan "no era su tipo". Esta revelación llegó en el Torneo de las Artes Marciales 25, que coincidentemente, sería donde Gohan y Videl comienzan a profundizar realmente su relación, que los llevaría a tener una hija, Pan.

erasa.jpg La imagen de la hermosa Erasa de Dragon Ball Z.

A pesar de esto, Erasa es considerada uno de las mujeres más hermosas de la saga, y eso se ve claramente en las imágenes publicadas por el artista digital de Instagram My Smart Arts. En las fotos se puede ver a la estudiante con su atuendo clásico, con un top verde a rayas y un pantalón de jean.

Probablemente las facciones del rostro sean lo más logrado por el artista, ya que son muy fieles a lo que se ve en el anime. Su cabello rubio corto es muy parecido al dibujado por Toriyama, y sus ojos azules brillan y le dan una personalidad única.

Las imágenes de Erasa de Dragon Ball Z creadas con inteligencia artificial

dbz-erasa.jpg Erasa, un personaje que pudo haber alterado la historia de Dragon Ball Z.

erasa-ia.jpg Los retratos de Erasa son impresionantes.

erasa-db.jpg Erasa, una belleza rubia.