Argentina Game Show: el evento gamers que reunió 120 mil personas en Buenos Aires

AGS COSTA SALGUERO.JPG El evento gamers reunió 120 mil personas en Buenos Aires.

AGS (Argentina Game Show) se ha convertido en la celebración más importante de América del mundo del gaming, los esports, el streaming y la música. Su creador, Walter, que es de profesión abogado entendió y encontró en el gaming una forma de olvidarse de los malos momentos que había pasado como abogado penalista, explicó que “la abogacía es un ambiente que no es para cualquier persona y si tenés alguna frustración, ahí es muy difícil reponerse y la verdad que el ambiente del gaming es mucho más sano, mucho más entretenido. Había mucho por hacer, mucho por crear y bueno, me sentí cómodo en ese rol, creo que elegí bien. Hoy me siento muy conforme con la decisión que tomé en ese momento”.

Costabel considera que a lo largo de estas ediciones han ido cumpliendo su sueño, logrando que cada año convoque a más público. La edición anterior fue visitada por más de 100.000 persona, lo que también genera en los organizadores ir adaptándose con lo que le gusta al público que asiste año tras año.